Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%ТАСС03:57
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду. В декабре добыча выросла на 4,5% - до 48,4 млн т.
ТАСС03:57
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Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
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Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
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Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
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Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет
Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет.
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Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
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Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
В среду, 2 января, спасателям вновь пришлось приостановить поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:34
Транспорт
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте
В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
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Обновлено в 02:11
Политика
Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину
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Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.
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Спорт
WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека
В результате аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
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Шарапова поддержала выбывшую из-за травмы соперницу
Россиянка Мария Шарапова поддержала выбывшую из-за травмы китаянку Синьюй Ван, которая не смогла продолжить матч, передает "Советский спорт".
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Наука
В Сибири продолжат эксперименты по созданию плазменного двигателя
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Обновлено вчера в 19:34
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В Москву доставили спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца
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Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
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Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 11
В результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске погибли 11 человек.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске
Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Россиянам официально разрешили собирать валежник
Закон о бесплатном сборе валежника в лесах вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:18