Энергетика
Добыча нефти в России с начала года выросла на 2%Дума ТВ 07:09
Объем добычи нефти и газового конденсата по итогам января — июля 2019 года составил 325,01 миллиона тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
Обновлено в 06:45
Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Футбол
Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ»
Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено в 07:49
Политика
Александр Беглов поздравил десантников с Днем ВДВ
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ воинов-десантников, письмо опубликовано на официальном сайте Смольного.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе
В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия.
Обновлено в 06:31
Наука
Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера
Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.
Обновлено в 02:44
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Футбол
Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»
Обновлено в 07:18