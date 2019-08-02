Энергетика

Добыча нефти в России с начала года выросла на 2%Дума ТВ 07:09

Объем добычи нефти и газового конденсата по итогам января — июля 2019 года составил 325,01 миллиона тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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