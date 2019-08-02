Объем добычи нефти и газового конденсата по итогам января — июля 2019 года составил 325,01 миллиона тонн, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Добыча нефти в России с начала года выросла на 2%

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Музыка Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Политика ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Армия и оружие Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.

Кино Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Политика США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Интернет Apple приостановила прослушивание пользователей Siri Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Шоу-бизнес Три года назад Елену Малышеву спасли от рака Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.

Армия и оружие Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.

Футбол Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ» Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".

Политика На Украине рассказали о пропуске россиян через границу Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.

Политика Александр Беглов поздравил десантников с Днем ВДВ Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ воинов-десантников, письмо опубликовано на официальном сайте Смольного.

Армия и оружие Сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб прекратились авиаудары после вступления в силу перемирия.

Наука Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.