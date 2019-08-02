Энергетика
Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%Интерфакс 01:57
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,24 млн баррелей.
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Россия снизила добычу нефти на 2,4% по сравнению с октябрем 2018 года
Центр энергетической экспертизы03:24
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