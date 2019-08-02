Энергетика
Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2%Интерфакс 01:57
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,24 млн баррелей.
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Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Медведев поручил конфисковывать орудия незаконных рубок леса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Технологии
«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
Сельчане в Удмуртии нашли в лесу тело подростка, пропавшего после дискотеки в Удмуртии пять месяцев назад, сообщает следственное управление СКР по региону.
Обновлено в 02:28
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Игры
Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября
Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
По словам синоптика, конец недели не позволит петербуржцам насладиться хорошей погодой.
Обновлено в 02:15
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Происшествия
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в центре Москвы
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Транспорт
В Иркутской области возобновили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе Иркутской области открыто после второй волны паводка, сообщает ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников
Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Общество
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник «Абора-4»
Парусник из тростника "Абора-4" готовится совершить путешествие из Черного в Средиземное море в рамках одноименной экспедиции.
Обновлено в 02:25
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Футбол
Андре Шюррле: Много знаю о российском футболе
Много знаю о российском футболе, потому что он неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии, сказал 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе.
Обновлено в 02:57
Музыка
Песня группы Metallica спасла канадку от пумы
Обновлено в 02:50
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Россияне назвали самые распространенные беды со своим жильем
Подавляющее большинство россиян не страхуют свое жилье, несмотря на то что с различными бедствиями, повреждавшими дом, квартиру или расположенное в них имущество, сталкивался каждый третий.
Обновлено в 00:01