Энергетика

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета 22:43

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Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
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Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Российская газета22:43
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Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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