Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

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