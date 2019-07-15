Энергетика
Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета 22:43
Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Общество
Росрыболовство обжаловало решение суда по косаткам из «китовой тюрьмы»
Росрыболовство обжаловало решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
На 73 километре трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск в Подмосковье произошло столкновение шести автомобилей.
Обновлено в 20:51
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Появились фото подорванной российской «Рыси» в Сирии
Обновлено в 06:32
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Религия
В Екатеринбурге более 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом
В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошёл Царский крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Обновлено в 22:35
Политика
Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
Обновлено в 15:16
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Ученые назвали напитки, употребление которых разрушает зубную эмаль
Исследователи отмечают, что серьезный вред также наносят алкогольные напитки и некоторые лекарства, которые обладают скрытой агрессивностью по отношению к зубной эмали, сообщает газета Tages Anzeiger.
Обновлено в 20:08
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Общество
Сильный дождь в Благовещенске подтопил дворы, улицы и соцобъекты
Обильные осадки в Благовещенске вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора и социальных учреждений, сообщила в среду журналистам пресс-служба городской администрации.
Обновлено в 22:30
Политика
В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты
Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Политика
Иран сообщил о поломках у пропавшего танкера из ОАЭ
Силы Ирана отбуксировали в свои территориальные воды танкер Riah из ОАЭ, который несколько дней назад перестал передавать данные о местоположении, заявил иранскому агентству ISNA представитель иранского МИДа Сейед Аббас Мусави.
Обновлено в 16:55
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Общество
Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Экс-лоббист украинского олигарха станет пресс-секретарем Минфина США
Президент США Дональд Трамп собирается назначить Монику Кроули — бывшего политического обозревателя и лоббиста украинского олигарха Виктора Пинчука — официальным представителем Минфина страны, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 22:43
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Общество
Петербуржцы ожидают лунное затмение
Во вторник, 16 июля, портал РИА Новости опубликовал интервью с крымским астрономом Александром Якушечкиным, в котором он рассказал о частичном лунном затмении, которое произойдёт в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Молодые врачи Северной Осетии пройдут практику в лучших медицинских учреждениях России
Восемь молодых врачей Северной Осетии смогут повысить квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Рязани.
Обновлено в 12:39