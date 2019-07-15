Энергетика
Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета вчера в 22:43
Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
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Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады
Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Системная плата Biostar B365MHC поддерживает процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения
Ассортимент Biostar пополнила системная плата B365MHC типоразмера microATX, позиционируемая как основа компьютера для работы с офисными приложениями, просмотра веб-страниц и видео.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии
Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу
Обновлено вчера в 15:59
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Космос
Запуск «Протон-М» переносили несколько раз из-за трещины
Запуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины. Трещина образовалась в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию
Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Ракишев (восьмой в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes с состоянием $691 млн) с конца 2017 г. являлся крупнейшим акционером Petropavlovsk.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
В общей сложности астрономическое явление продлилось 1 час 58 минут. Видео затмения публикуют пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Трамп заявил, что отказ США от продажи Турции F-35 несправедлив
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено 15 июля в 06:08
Общество
В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Около 20% жителей подтопленных территорий хотели бы переехать в другие населенные пункты Иркутской области
Обновлено вчера в 22:55
Наука
В Израиле создали «машину Рамануджана»
Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:29
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
Департамент торговли и услуг Москвы попросил столичных рестораторов закрыть летние веранды из-за штормового предупреждения.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено вчера в 00:19
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено вчера в 07:17