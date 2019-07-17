Энергетика
Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета вчера в 22:43
Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:49, Вашингтон
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено 15 июля в 23:59
Политика
«Газпром нефть» в Казахстане столкнулась с проблемами из-за санкций
Казахстанская коспания "АрселорМиттал Темиртау" (является дочерней структурой ArcelorMittal) разорвала контракт с официальным поставщиком российской "Газпромнефть — смазочные материалы" — ТОО "Ник-Ойл".
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross
Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола».
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»
Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей
По информации министерства экономразвития Иркутской области, Сбербанк планирует проведение реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год на основании справки администрации либо ходатайства от предпринимателя с приложением документов, подтверждающих право собственности на затопленные объекты недвижимости.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Мужчина умер после плавания в море из-за смертоносной бактерии
Мужчина скончался, заразившись в море в штате Флорида смертоносной бактерией, пишет Metro.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Иран не намерен отчитываться о своей ракетной программе
Пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алирезы Мирусефи заявил о том, что Иран не намерен отчитываться о своей ракетной программе, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
В Ормузском проливе перестал подавать сигнал танкер из ОАЭ
Приписанный к порту Шарджи в ОАЭ нефтяной танкер Riah под флагом Панамы перестал подавать сигнал о местонахождении в субботу вечером, 13 июля, находясь в Ормузском проливе, свидетельствуют данные сайта по отслеживаю положения кораблей marinetraffic.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 07:26
Здоровье
«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год
Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
Обновлено вчера в 07:59