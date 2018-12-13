Добыча нефти в Иране в ноябре достигла минимума с января 2016 года, снизившись до 3,01 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Добыча нефти в Иране достигла минимума с 2016 года

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