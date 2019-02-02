Энергетика
Добыча газа в России в январе 2019 года выросла на 3,1%РЕН ТВ 01:08
Объемы добычи газа за январь этого года выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
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Экспорт высокооктановых бензинов из РФ в декабре вырос на треть, а низкооктановых - рухнул
ИА Девон31 января в 23:02
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