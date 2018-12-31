Энергетика
Объем добычи газа в России в 2018 году вырос на 4,9% по сравнению с 2017 годом и составил 725,17 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ФГБУ "ЦДУ ТЭК". В декабре в РФ было произведено 67,04 млрд куб. м газа (рост на 4,6% относительно того же месяца прошлого года).
Интерфакс01:01
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек
Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске еще два тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 03:31
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16
Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву
Младенца, обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, доставили к самолету, который отвезет его в московскую клинику.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли попугая
На месте трагедии в Магнитогорске спасатели обнаружили живого волнистого попугайчика, сообщил «URA.RU» собственный источник.
Обновлено в 03:15
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 13:53
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
При взрыве маршрутки в Магнитогорске погибли три человека
Обновлено вчера в 15:00
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске
Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Магнитогорске под завалами нашли живым 10-месячного ребенка
В Магнитогорске спасатели обнаружили под завалами обрушившегося подъезда на проспекте Карла Маркса живого 10-месячного ребенка.
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске
Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Задержанный в Москве американский шпион якобы приехал на свадьбу
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является отставным морским пехотинцем.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено 31.12.18 в 17:13
Транспорт
В московских аэропортах отменили девять рейсов и более 20 задержали
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с углем сошли с рельсов
Жуткая авария произошла в Свердловской области, более 10 вагонов с углем сошли с рельсов.
Обновлено вчера в 12:45