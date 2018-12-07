Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков. «Будет поставлен рекорд добычи газа более 700 млрд кубометров», — цитирует его ТАСС.

Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд

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