Экономика
До зарплаты не хватает денег 75% россиянНакануне.Ru вчера в 01:25
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости. Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.
Читать в источнике
Оценить161
с чего всё началось
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).РИА Новости24 июля в 21:21
Подробнее о событии
Показать все источники
75% россиян ежемесячно испытывают сложности из-за нехватки денег до следующей зарплаты
Эхо Москвывчера в 04:00
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия
Жителя Татарстана отправят в колонию за заказ препарата для потенции
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Партия Зеленского выступает за рынок земли и либерализацию социальной сферы
Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
Обновлено 24 июля в 23:02
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Большегрузный самосвал провалился под землю в Кузбассе
Рядом с административно-бытовым комплексом угледобывающего предприятия Киселевска большегруз полностью ушел под землю.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Дима Билан удивил поклонников новым образом
Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Футбол
«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад».
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР испытала новый тип ракет
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Космос
Космический грузовик Dragon отправился к МКС
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
Популярный в Британии пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон является его постоянным клиентом.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
Обновлено вчера в 20:05
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Нижегородцы учинили самосуд над бандой малолетних хулиганов
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Путин отменил санкции в отношении Турции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено вчера в 07:29