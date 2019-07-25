Экономика

До зарплаты не хватает денег 75% россиянНакануне.Ru вчера в 01:25

Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости. Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.
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75% россиян не хватает денег до зарплаты, показало исследование

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
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