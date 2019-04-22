Финансы
До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за долларFinam.Ru вчера в 10:20
Индекс РТС вырос на 0,6% в долларах, индекс МосБиржи прибавил 0,2% в рублях. Национальная валюта подорожала на 0,4% к американскому доллару на фоне роста цены на нефть. Согласно EPFR Global по итогам недели, завершившейся 17 апреля, умеренный приток капитала в акции развивающихся рынков продолжился.
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Авто
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК
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Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
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Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
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В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
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Экономика
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Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
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Обновлено в 07:54
Авто
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Происшествия
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Обновлено в 07:25
Политика
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Гаджеты
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Обновлено в 04:42
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски
Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00