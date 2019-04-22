До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за долларFinam.Ru вчера в 10:20

Индекс РТС вырос на 0,6% в долларах, индекс МосБиржи прибавил 0,2% в рублях. Национальная валюта подорожала на 0,4% к американскому доллару на фоне роста цены на нефть. Согласно EPFR Global по итогам недели, завершившейся 17 апреля, умеренный приток капитала в акции развивающихся рынков продолжился.

До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за доллар

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