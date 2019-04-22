Финансы

До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за долларFinam.Ru вчера в 10:20

Индекс РТС вырос на 0,6% в долларах, индекс МосБиржи прибавил 0,2% в рублях. Национальная валюта подорожала на 0,4% к американскому доллару на фоне роста цены на нефть. Согласно EPFR Global по итогам недели, завершившейся 17 апреля, умеренный приток капитала в акции развивающихся рынков продолжился.
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В лидерах роста – акции Русгидро, Новатэка и Роснефти

SIA.ruвчера в 19:46

Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,2%

Финмаркетвчера в 11:58

Восходящий тренд на рынке акций ослаб

Инвест-Форсайтвчера в 08:26

До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за доллар

Finam.Ruвчера в 10:20

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

Росбалтвчера в 03:37
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Шоу-бизнес

Сын Ирины Цывиной расплакался в студии ток-шоу «Прямой эфир», вспоминая маму

Обновлено в 10:00
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Неравнодушная Зара обратилась к подписчикам за помощью

Не осталась в стороне и певица Зара. На своей странице в Instagram она анонсировала фестиваль приютских животных WOOF в Москве.
Обновлено в 08:49
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Футбол

Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
Обновлено в 10:38
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Авто

Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах

Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Экономика

ВТБ утвердил стратегию до 2023 года

Группа ВТБ планирует в 2022 гг. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в новой стратегии группы, которую во вторник, 23 апреля утвердил наблюдательный совет.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК

Обновлено в 07:40
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Политика

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Экономика

Реальные доходы россиян значительно уменьшились

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Авто

Haval сертифицировал кроссовер F7 для России

Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах с 73,01% голосов, в то время как действующий глава государства Петр Порошенко набирает 24,65% голосов избирателей, передает РИА Новости.
Обновлено 21 апреля в 20:45
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски

Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
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