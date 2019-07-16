Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»Коммерсантъ вчера в 18:23

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».
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Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».
Коммерсантъвчера в 18:23

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СМИ сообщили о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Ведомости02:07

Загрязнённая нефть поступала на НПЗ и до проблем на «Дружбе»

News.ruвчера в 20:52

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»

Интерфакс00:10

СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

РБКвчера в 22:55

Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 23:16

«Коммерсант» рассказал о проблемах с загрязненной нефтью до инцидента с «Дружбой»

Новая газета00:56

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Коммерсантъвчера в 18:23
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
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