В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

с чего всё началось

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод. По этому поводу структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга».

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Политика Крым ждет возвращения скифского золота Музеи Крыма ждут возвращения скифского золота.

Экономика Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке.

Общество Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Авто УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Происшествия ЕСПЧ получил около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Армия и оружие Stratfor назвала «слабые стороны» C-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Спорт Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

Политика Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Происшествия Трех сотрудников столичного УФМС и их соучастников задержали за фиктивную регистрацию почти 200 мигрантов Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ России пресекли деятельность по незаконной миграции на территории столицы, задержаны трое сотрудников столичного УФМС и трое их соучастников.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Происшествия Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Авто Военный дом на колесах появился в продаже На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.

Наука В музее Чайковского установили единственную в мире звуковую скульптуру Звуковая скульптура – мультимедийный артефакт, в который интегрирована звуковая и светодиодная системы с набором сенсоров, считывающих перемещения людей вокруг него.