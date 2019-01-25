Происшествия

До Улан-Удэ докатилась волна минированияНомер один вчера в 22:06

До Улан-Удэ докатилась волна минирования административных зданий и социальных объектов, начавшаяся на днях в различных регионах России. Утром 25 января горожане начали сообщать в соцсетях об эвакуации из зданий на площади Советов.
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В Бурятии в административных зданиях полтора часа искали несуществующую бомбу

Ариг Ус01:45

Центр Улан-Удэ в оцеплении

Байкал Медиа Консалтингвчера в 23:08

Очевидцы сообщили о заложенной бомбе в центре Улан-Удэ

Байкал-Dailyвчера в 21:21

До Улан-Удэ докатилась волна минирования

Номер одинвчера в 22:06

Спецслужбы эвакуируют людей из зданий правительства и парламента в Бурятии

ТАССвчера в 21:41

Источник: Происходившее в центре Улан-Удэ могло быть учениями

Московский Комсомолец Улан-Удэ01:41

ФОТО ДНЯ: В Бурятии «заминировали» здание Хурала и резиденцию главы. Перекрыта площадь

Восток-Телеинформвчера в 21:07
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Происшествия

Неизвестные попытались сжечь московского школьника

В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Происшествия

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Технологии

Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам

Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

После презентации концепта GV80 в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке Genesis на время замолчал про планы на этот сегмент, однако в последнее время тема вновь поднялась с уже куда более конкретными фактами.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На севере Красноярского края подросток открыл стрельбу возле школы

Обновлено в 03:34
Технологии

В Совфеде предложили ввести платную регистрацию смартфонов и планшетов

Зарегистрируй и спи спокойно Совет Федерации предложил законопроект, согласно которому в России появится платная регистрация всех устройств, у которых есть выход в интернет через международный идентификатор мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), сообщает РБК.
Обновлено в 03:39
Авто

Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro

Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Общество

Минобороны рассекретило новые документы о блокаде Ленинграда

Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады.
Обновлено в 01:06
Общество

«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой

Обновлено в 03:59
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных в России иномарок с пробегом

Обновлено вчера в 09:09
Политика

Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света

Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Наука

Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака

Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Политика

Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву

Обновлено в 02:29
Общество

В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка

Впервые за всю историю наблюдений в национальном парке "Земля леопарда" удалось снять на видео сразу четырех тигрят и их маму, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

После пропажи знаменитой иконы из Исторического музея завели дело

Источник сообщил, что «уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»)», передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Кино

Автор «50 оттенков серого» представит новый роман в апреле

Обновлено в 00:48
Происшествия

После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Наука

Ученые выяснили, почему некоторые люди никогда не толстеют

Британские генетики сравнили ДНК самых худых и толстых людей и нашли причины, из-за которых некоторые не поправляются независимо от образа жизни и предпочтений в еде.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Суд отложил рассмотрение иска экс-главы РЖД Якунина к «Новой газете»

Басманный суд Москвы отложил на 8 февраля рассмотрение по существу иска бывшего главы РЖД Владимира Якунина к "Новой газете" о защите деловой репутации, в котором он просит взыскать с издания и журналистов 5 миллионов рублей за две статьи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова

Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Экономика

В России резко подорожала курица

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Здоровье

В РФ утвержден план перехода на новую вакцину от гриппа

Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор одобрили план поэтапного внедрения новой четырехвалентной антигриппозной вакцины в период с 2019 по 2021 год.
Обновлено в 00:28
Авто

В Калининграде начали выпускать седан Kia K900

Производитель пока не озвучивал информацию о ценах на седан и комплектациях.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты

Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов

Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Авто

Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов

В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Авто

Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля

Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты

Microsoft Office стал доступен в Mac App Store

Изначально софтверный гигант обещал загрузить приложения Office в Mac App Store к концу 2018 года, и после небольшой задержки приложения наконец стали доступны.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В регионах России эвакуируют соцобъекты из-за сообщений о минировании

Обновлено в 02:51
Общество

Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»

Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
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