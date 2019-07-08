Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактомИнтерфакс 09:01
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.
Обновлено в 14:50
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Политика
Власти Украины завели дело о госизмене из-за подготовки телемоста с РФ
Генпрокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с подготовкой проведения телемоста с участием российского и украинского телеканалов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 09:57
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
В салоне универсала будет иным рисунок обивки, а на рулевом колесе появится обновленная эмблема Lada.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Футбол
Сутормин рассказал подробности перехода из «Рубина» в «Зенит»
Позже СМИ сообщили, что разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 14:51
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
24-летний защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин, как и ожидалось, перешел в "Сочи".
Обновлено в 14:10
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся
Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
Обновлено в 07:16
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Музыканты поздравили Диану Арбенину с юбилеем
Российские рок-музыканты поздравили лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину с 45-летием.
Обновлено в 11:50
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Должник заперся от приставов в квартире и угрожает взорвать гранату
В северо-восточном округе столицы мужчина закрылся в квартире от сотрудников Федеральной службы судебных приставов и угрожает взорвать гранату.
Обновлено в 05:06
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Космос
Пришельца сняли на видео в Дагестане
Если бы феномены происходили в присутствии людей с современными гаджетами, снимающими качественное видео, человечество, наверняка, уже разгадало бы все мистические тайны.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Авто
Минпромторг оценил лимузин Aurus в 18 млн рублей
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, точная цена на автомобиль для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоу-рума в Москве-Сити.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53