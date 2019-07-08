Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактомИнтерфакс вчера в 09:01
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю
Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".
Обновлено в 03:13
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Политика
Обругавший Путина журналист продолжит работать на «Рустави 2»
Журналист грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 02:27
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Обновлено в 03:41
Политика
Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа в понедельник был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает новостной портал Todo Noticias со ссылкой на окружение семьи бывшего президента.
Обновлено в 03:29
Политика
Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое
Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Авто
Следующий хэтчбек Toyota Yaris обновит моторную гамму
Представленный в апреле хэтчбек Toyota Yaris для США новым поколением считаться не может, ведь это всего лишь перелицованный под Тойоту компакт Mazda 2. Настоящий Yaris, который продаётся под этим именем в Европе, а дома, в Японии — под названием Vitz, лишь готовится к замене.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Россия проводит испытания боевого робота Маркер
Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты
Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.
Обновлено в 02:29
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Экономика
Субсидия на строительство 15 газовозов на верфи «Звезда» может составить 50 млрд рублей
Обновлено в 03:11
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Общество
Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии
Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки
Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57