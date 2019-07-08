По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.

Происшествия Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.

Политика Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Политика Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.

Политика Обругавший Путина журналист продолжит работать на «Рустави 2» Журналист грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Политика Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа в понедельник был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает новостной портал Todo Noticias со ссылкой на окружение семьи бывшего президента.

Политика Что Зеленский захотел лично обсудить с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский перечислил вопросы, которые он хочет лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Финансы Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.

Происшествия В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Авто Следующий хэтчбек Toyota Yaris обновит моторную гамму Представленный в апреле хэтчбек Toyota Yaris для США новым поколением считаться не может, ведь это всего лишь перелицованный под Тойоту компакт Mazda 2. Настоящий Yaris, который продаётся под этим именем в Европе, а дома, в Японии — под названием Vitz, лишь готовится к замене.

Происшествия Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.

Происшествия Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Армия и оружие Россия проводит испытания боевого робота Маркер Собраны и испытываются два экспериментальных образца, сообщил ТАСС глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Политика Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Экономика «Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.

Авто Новый Volkswagen Golf получит версию GTI Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.

Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.

Общество Путин подарил красноярскому школьнику щенка "Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.

Общество Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

Шоу-бизнес Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.