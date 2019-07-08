Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактомИнтерфакс вчера в 09:01
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
В Киеве завершился саммит Украина - ЕС под председательством нового президента страны Владимира Зеленского, а также глав Европейского совета и Европейской комиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.
Обновлено вчера в 14:34
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Транспорт
Екатеринбург встречает Путина забастовкой водителей автобусов
День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено 07 июля в 21:05
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook
Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Дани Алвес: «Месси проявил неуважение ко всем бразильцам»
Защитник считает, что аргентинец проявил неуважение к Бразилии и ко всему народу. Также он проявил неуважение и к игрокам сборной.
Обновлено в 03:29
Политика
Иран пообещал ответить на задержание танкера в Гибралтаре
Тегеран не оставит без ответа инцидент с задержанием в Гибралтаре танкера Grace 1, заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Мотоциклист погиб на трассе «Колыма» в Томпонском районе Якутии
Сообщается, что погибший являлся гражданином Великобритании и совершал путешествие, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Гройсман обвинил Порошенко в скандале с вице-премьер-министром Украины
Глава правительства Украины Владимир Гройсман считает, что скандал с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе — это интриги бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Hyundai показал тизер новой модели
Обновлено в 02:50
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии
Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики
Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Составлен рейтинг самых богатых и бедных регионов России
Тройку регионов, где доходы населения самые высокие, составляют Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Обновлено вчера в 06:10