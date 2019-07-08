Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактомИнтерфакс 09:01

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
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с чего всё началось

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Интерфакс09:01

Подробнее о событии

Почти 80% минеральной воды в российских магазинах оказалось контрафактом

Взгляд.ру09:25

Почти вся вода на российском рынке оказалась поддельной

Газета.Ru10:58

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

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Матвиенко заявила, что до 80% минеральной воды в магазинах России является контрафактом

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Матвиенко рассказала о подготовке решения по маркировке минеральной воды

РИА Новости09:03

Почти вся вода на российских прилавках оказалась поддельной

Lenta.ru10:19
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На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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