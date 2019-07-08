Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактомИзвестия вчера в 10:44
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие цифры она озвучила в ходе совещания с властями Ставропольского края в понедельник, 8 июля.
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Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
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В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
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Первого июня разработчики файтинга раскрыли, что в рамках первого набора дополнительных персонажей в MK11 появятся Шан Цунг, Синдел, Ночной Волк и Спаун.
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Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
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Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
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Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На YouTube-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности
В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры
Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.
Обновлено вчера в 16:10
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Китайский клуб удвоит зарплату Бэйла при одном условии
Одна из китайских команд заинтересована в трансфере вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Jugones.
Обновлено вчера в 14:31
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Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
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Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
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Обновлено в 00:23
Общество
Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами
Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил сайту TMZ, что советует всем отказаться от Facebook ради сохранения конфиденциальности.
Обновлено вчера в 12:43