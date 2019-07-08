По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

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