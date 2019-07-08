Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактомИнтерфакс 09:01
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
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с чего всё началось
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.Интерфакс09:01
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Кино
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Финансы
Курс доллара снизился до 63,53 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,42%, до 63,538 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 71,24 рубля.
Обновлено в 12:20
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
К приезду Путина у главного корпуса УрФУ переложили асфальт
Обновлено в 12:41
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Экономика
Финансовый омбудсмен рассказал о «нефти» микрофинансовых организаций
Микрофинансовые организации легко обходят законодательные ограничения, сообщил 8 июля финансовый омбудсмен Павел Медведев на пресс-конференции, передайт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:31
Единоборства
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Обновлено в 01:43
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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Футбол
Сутормин прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошёл медицинское обследование для «Зенита».
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Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
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В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
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Добыча нефти в США побила новый рекорд
Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
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Полиция Тобольска приглашают на работу простых супергероев.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
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В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
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Зеленский сообщил о готовности ЕС выделить Украине €500 млн
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских партнеров предоставить Украине помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:12
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День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
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Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36