Стратегия представляет собой 90-страничный документ и состоит из 7 глав.

До 2025 года: Минпромторг РФ разработал стратегию развития торговли

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

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Армия и оружие В ДНР заявили, что перемирие соблюдается на всей линии соприкосновения Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Происшествия Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.

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Общество Пиво в России предлагают не считать за алкоголь В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.