Экономика
До 2025 года: Минпромторг РФ разработал стратегию развития торговлиБизнес-новости в Кирове вчера в 08:31
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До 2025 года: Минпромторг РФ разработал стратегию развития торговли
Бизнес-новости в Кировевчера в 08:31
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Авто
Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика»
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Посольство США выпустило обращение к украинцам по случаю выборов
Соединённые Штаты призывают к проведению мирных, свободных и честных парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
На Донбассе выборы в Раду едва не завершились экстерном
На одном из избирательных участков города Бахмут в оккупированной украинскими войсками части Донбасса члены 624-й участковой избирательной комиссии подписали себе приговор, попытавшись сфальсифицировать голосование.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
В ДНР заявили, что перемирие соблюдается на всей линии соприкосновения
Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Панама распорядилась снять флаг с пропавшего танкера Riah
Процедура снятия флага с нефтяного танкера Riah, пропавшего 14 июля в Ормузском проливе, начата властями Панамы.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В МЧС рассказали, как определить съедобные грибы
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер
Обновлено вчера в 16:32
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Происшествия
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле
Обновлено в 02:54
Единоборства
Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал верх над американцем Китом Турманом в титульном бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обновлено в 02:42
Происшествия
Мужчина в петербургском метро напал с ножом на глухонемых украинцев
В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на двух глухонемых украинцев в вагоне место на станции "Пушкинская" после того, как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 09:05
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет
За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Пиво в России предлагают не считать за алкоголь
В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов
Обновлено вчера в 07:30