До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеровREGNUM вчера в 10:50

Безработные граждане, которые будут проходить переобучение по направлению служб занятости, в то же время будут иметь возможность получать стипендию в размере МРОТ. Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей.

В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.

До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров

Экономика Экономика Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.

Экономика Экономика «Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» объединяют бизнес В новой компании 51% будет принадлежать бенефициарам «Дикси» и «Бристоля» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, а 49% бизнеса отойдут основателю и владельцу «Красного&Белого» Сергею Студенникову.

Финансы Финансы Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Энергетика Энергетика Новак назвал абсурдной позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску Ранее в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» готов уменьшить сумму иска по транзиту к российскому «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд, если стороны подпишут новый транзитный контракт и газотранспортная система будет использоваться после 2019 года.

Энергетика Энергетика МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.

Экономика Экономика Семь заместителей Дмитрия Медведева получат персональные оценки Премьер-министр Дмитрий Медведев перепоручил разработку показателей эффективности работы своих заместителей вице-премьеру Константину Чуйченко и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Экономика Экономика Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.

Экономика Экономика Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.

Финансы Финансы Курс доллара снизился до 66,26 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 66,26 рубля.

Экономика Экономика Минэкономразвития отметило троекратное увеличение инфляции На ускорении инфляции сказалось увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги на 1,7 процента.

Экономика Экономика Глава ЦБ пообещала решить проблему монополии на рынке быстрых платежей

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

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