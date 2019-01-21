Экономика

До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеровREGNUM вчера в 10:50

В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.
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Татьяна Голикова
Безработные граждане, которые будут проходить переобучение по направлению служб занятости, в то же время будут иметь возможность получать стипендию в размере МРОТ. Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей.
— Татьяна Голикова, российский политикREGNUM вчера в 10:50

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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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