Экономика
До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеровREGNUM вчера в 10:50
В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.
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Нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе должен был бы выходить на пенсию, а по новой вступает в предпенсионный возраст.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда вчера в 10:56
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На допобучение граждан предпенсионного возраста будет выделяться почти 5 млрд рублей
ТК Звездавчера в 10:56
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Экономика
ЦБ разработал план санации «Московского индустриального банка»
"Московский индустриальный банк" занимает сегодня 33 место по размеру активов среди российских банков, размеры его активов оцениваются в 320,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 02:48
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .
Обновлено в 02:23
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии
Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено вчера в 11:36
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газ
Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
Обновлено вчера в 01:10
Финансы
ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума
Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".
Обновлено в 01:00
Финансы
ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина на 15,57 млрд рублей
ЦБ РФ 17 января купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,57 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
Экс-глава Росприроднадзора Артем Сидоров возглавил «Новый поток»
Артем Сидоров, который ранее руководил Росприроднадзором, назначен президентом группы компаний "Новый поток".
Обновлено в 02:44
Экономика
Уровень рождаемости в Китае упал до рекордного минимума
Напротив, в прошлом году рождаемость в Поднебесной достигла самого низкого уровня за последние почти 60 лет.
Обновлено в 02:50
Экономика
Представитель MediaMarkt вошел в новый совет директоров «М.Видео»
Компания "М.Видео" обновила состав совета директоров, в который вошел представитель MediaMarkt Андреас Блазе вместо Максима Калюжного, в остальном совет директоров не изменился.
Обновлено в 02:34
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о появлении KPI по нацпроектам для вице-премьеров
Ввести KPI для вице-премьеров еще в конце прошлого года поручил президент Владимир Путин, чтобы оценивать промежуточные результаты национальных проектов, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:37
Экономика
Назван самый дорогой в мире бренд
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 02:40
Экономика
В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен
Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Минфин предложил застраховать счета ТСЖ
Министерство финансов РФ планирует расширить систему страхования складов на счета ТСЖ.
Обновлено в 02:01
Финансы
Доллар США слабо дорожает в паре с евро
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо поднимается в паре с евро и находится близко к двухнедельным максимумам на фоне опасений относительно темпов роста глобальной экономики.
Обновлено в 01:48