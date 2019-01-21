До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеровREGNUM вчера в 10:50

Нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе должен был бы выходить на пенсию, а по новой вступает в предпенсионный возраст.

В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве РФ. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.

До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров

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