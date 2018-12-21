Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на нефть
Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на нефтьThe Moscow Post03:30
Глава Минэнерго России Александр Новак дал свой комментарий по поводу падения цена на нефть в конце года, сообщает корреспондент The Moscow Post. По его словам, нужно мониторить, потому что конец года он не показателен.
The Moscow Post03:30
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Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать.
— Александр Новак, российский политикТАСС 01:59
с чего всё началось
Падение мировых цен на нефть в конце года не является показательным, необходимо продолжать мониторить ситуацию на рынке нефти прежде чем принимать какие-либо решения в рамках ОПЕК+. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:59
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