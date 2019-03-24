Общество
Дни открытых дверей проведут в налоговой и МФЦСеверная неделя 22 марта в 04:40
Акции пройдут в операционном зале налоговой инспекции (ул. Первомайская, д. 3) 4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00. В отделении №3 МФЦ по г. Северодвинску (ул. Индустриальная д. 18): 4 апреля 14.00 до 16.00. В отделении № 2 МФЦ (ул. Советская д. 55): 25 апреля с 14.00 до 16.00.
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