Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.

с чего всё началось

Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках. Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы T-killah.

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

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