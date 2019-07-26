Общество

Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границуStarHit.ru вчера в 01:30

Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках. Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы T-killah.
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Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границу

Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.
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