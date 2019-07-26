Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.

с чего всё началось

Дмитрию Тарасову арестовали счета и запретили выезд за границу Судебные приставы пошли на крайние меры в отношении экс-футболиста "Локомотива" и сборной России.

Дмитрию Тарасову арестовали счета и запретили выезд за границу

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