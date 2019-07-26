Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и запретили выезд за границуЭкспресс газета вчера в 14:16
Дмитрию Тарасову арестовали счета и запретили выезд за границу Судебные приставы пошли на крайние меры в отношении экс-футболиста "Локомотива" и сборной России.
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с чего всё началось
Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.StarHit.ruвчера в 01:30
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Адвокат Жорин представил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из РФ
Спорт-Экспрессвчера в 15:54
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Sport24.ruвчера в 05:40
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