Общество
Дмитрию Тарасову арестовали счета и закрыли выезд за границуStarHit.ru вчера в 01:30
Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках. Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы T-killah.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Разбирательства длятся уже около года. Спортсмен по-прежнему оттягивает погашение многомиллионной задолженности на содержание ребенка от первого брака — 10-летней Ангелины. Все зашло настолько далеко, что на прошлой неделе Тарасову закрыли выезд за пределы РФ, а также арестовали все счета в банках.StarHit.ruвчера в 01:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Адвокат Жорин представил доказательства того, что Тарасову ограничен выезд из РФ
Спорт-Экспрессвчера в 15:54
Тарасову ограничат право вождения автомобиля в случае невыплаты алиментов в ближайшие дни
Sport24.ruвчера в 05:40
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Регионы получат 4,3 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
Регионам дополнительно выделят более 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено в 06:00
Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Футбол
«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,25%
Регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров Банк России по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» рухнула в десять раз
Доход в период с апреля по июнь включительно составил 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США).
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Российская компания показала 800-сильный суперкар для США
Компания Custom Crafted Cars, штаб-квартира которой размещена в Санкт-Петербурге, начинала свою деятельность по сути как люксовое тюнинг-ателье, которое производило по спецзаказам машины на базе Infiniti G35.
Обновлено в 06:34
Футбол
Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»
Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.
Обновлено в 06:51
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика
Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США ждут от России ответных шагов, направленных на мирное урегулирование ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 06:04
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Наука
Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев
Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
Обновлено в 01:03
Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
Ранее сообщалось, что большинство жителей Западной и Восточной Германии хотят улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 04:49
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Здоровье
ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.
Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты
Sharkoon выпустила подставку для монитора
Чтобы расположить свой монитор немного выше или хотят иметь больше места под своим экраном.
Обновлено в 04:07
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29