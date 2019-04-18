Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в МосквуИнтерфакс 08:49

Ранее в четверг стало известно, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для помощи коллегам в лечении Быкова. Венедиктов отметил, что за ночь ситуация со здоровьем писателя не изменилась.
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Алексей Венедиктов
Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 09:00

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Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

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Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Интерфакс08:49

Дмитрия Быкова могут транспортировать в Москву

Москва 2408:58

Самолет, на котором находится писатель Дмитрий Быков вылетел из Уфы в Москву

Уфа1.ру13:05

Писателя Дмитрия Быкова перевезут из Уфы в столичную клинику

Эхо Москвы09:31
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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