Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в МосквуИнтерфакс 08:49
Ранее в четверг стало известно, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для помощи коллегам в лечении Быкова. Венедиктов отметил, что за ночь ситуация со здоровьем писателя не изменилась.
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Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 09:00
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