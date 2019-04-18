Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в МосквуИнтерфакс 08:49

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.

Ранее в четверг стало известно, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для помощи коллегам в лечении Быкова. Венедиктов отметил, что за ночь ситуация со здоровьем писателя не изменилась.

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

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