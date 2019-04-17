Дмитрия Быкова госпитализировали в УфеТАСС 05:28

Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в среду главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Политика Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет Как сообщают "Известия" со ссылкой на Le Figaro, Макрон заявил, что желает восстановить собор Парижской богоматери в течение пяти лет.

Политика Сербия начала строить «Турецкий поток» Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.

Космос Космический мусор закроет землянам Солнце «В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Спорт Хавбек «Краснодара» Мамаев призвал суд к здравому смыслу Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое, — цитируют слова Мамаева из зала суда "РИА Новости".

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Общество Алексей Текслер отправился в Копейск Положительно Алексей Текслер отозвался только о ЖК «Александровском», благоустроенном и чистом.

Происшествия В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Баскетбол Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Единой лиги ВТБ Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча с условной дисквалификацией еще на три игры за инцидент после матча команды против УНИКСа 14 апреля.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Политика Польского консула выдворили из Иркутска Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.

Политика Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в здание Государственной думы на Охотном ряду в центре Москвы.

Происшествия Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Авто Названы любимые автомобили молодых россиян Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.

Политика Зеленский уже в три раза опережает Порошенко За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Здоровье Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала» Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.