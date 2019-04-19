Писателя Быкова отправили из Уфы в МосквуИзвестия 13:45

Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

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