Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в МосквуИзвестия 13:45
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 09:00
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Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Интернет
Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10
Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Политика
Стало известно о планах Порошенко стать премьер-министром
Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, что действующий президент Украины Петр Порошенко планирует стать премьер-министром после предстоящих выборов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Общество
Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама
Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Хоккей
«Вашингтон» в матче с «Каролиной» пропустил на 17-й секунде
После первого периода «ураганы» ведут со счётом 1:0. Гол был забит уже в первой смене на 17-й секунде встречи.
Обновлено в 20:01
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский выступил против особого статуса Донбасса
Ситуацию на Донбассе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал криминальной, добавив, что он выступает против предоставления особого статуса этому региону, сообщает агентство «РБК-Украина».
Обновлено в 07:34
Политика
Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной
Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество
Беглов описал стратегию по привлечению федеральных средств в Петербург
Перед Санкт-Петербургом стоит задача участвовать во всех федеральных программах для пополнения городского бюджета.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Экономика
Медведев поддержал идею совмещения ОСАГО и КАСКО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посчитал отличной идеей объединить ОСАГО и КАСКО в один полис.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины.
Обновлено в 18:34
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 18:58
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено в 05:45
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Военную технику для парада Победы начнут доставлять в Москву в пятницу
Обновлено в 19:00
Недвижимость
Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок
Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.
Обновлено в 07:48