Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»Вести.Ru 11:37
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом. Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает 30 июня.
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с чего всё началось
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.ТАСС11:30
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