Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»Вести.Ru 11:37
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом. Контракт Тарасова с "Локомотивом" истекает 30 июня.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.ТАСС11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «побеседовал» с продюсером Светланы Лободы
Конфликт Светланы Лободы и Сергея Лазарева стал самым обсуждаемым после музыкальной премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 09:46
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Общество
В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат
19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Андрей Чибис встретится завтра с жителями Ковдора
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретится завтра с жителями Ковдора.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
Обновлено в 06:42
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
Политика
Аксенов выразил поддержку ДНР после доклада следствия по МН17
Глава Крыма Сергей Аксенов после доклада Совместной следственной группы по крушению Boeing на Украине заявил, что «поддерживал и продолжает поддерживать» ДНР и ЛНР.
Обновлено в 16:37
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Россия призывает США к полноценным переговорам по ДСНВ
Россия призывает Америку «проявить максимум здравого смысла и прагматизма» для запуска полноценного переговорного процесса по запуску переговорного процесса по ДСНВ.
Обновлено в 16:32
Футбол
ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет
19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.
Обновлено в 16:39
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20