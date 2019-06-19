Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»Спорт-Экспресс вчера в 12:16

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с "Локомотивом" истекает 30 июня.

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"Локомотив" не будет предлагать новый контракт Дмитрию Тарасову, у которого заканчивается срок действующего соглашения, сообщил главный тренер москвичей Юрий Семин.

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