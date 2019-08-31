Бывший форвард московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев возобновил свою игровую карьеру, подписав контракт с армянским клубом «Пюник», сообщает 31 августа «Чемпионат».

Дмитрий Сычев возобновил карьеру и будет играть за «Пюник»

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