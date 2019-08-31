Футбол

REGNUMREGNUMДмитрий Сычев возобновил карьеру и будет играть за «Пюник»

Бывший форвард московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев возобновил свою игровую карьеру, подписав контракт с армянским клубом «Пюник», сообщает 31 августа «Чемпионат».
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Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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