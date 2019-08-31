Футбол
REGNUMДмитрий Сычев возобновил карьеру и будет играть за «Пюник»
Бывший форвард московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев возобновил свою игровую карьеру, подписав контракт с армянским клубом «Пюник», сообщает 31 августа «Чемпионат».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости
Вести.Ru 10:46
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Футбол
Руслан Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука
Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо хавбека московского "Локомотива" Алексея Миранчука, получившего травму, сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.
РИА Новости 14:08
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.
РИА Новости 10:40
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Lenta.ru 12:35
Происшествия
На севере Норвегии разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.
РИА Новости 12:33
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы
Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс 14:33
Политика
Трамп рассказал о возможных последствиях урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина могут пострадать от урагана "Дориан" больше, чем ожидалось.
ТАСС 11:26
Политика
Зеленский намерен провести беседу с Путиным на нормандском саммите
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий контакт с российским президентом Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита.
РИА Новости 14:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Происшествия
В Киргизии во время заплыва пропал глава Российско-Киргизского фонда
В Киргизии во время попытки переплыть озеро Иссык-Куль пропал глава правления Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
РЕН ТВ 13:00
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Спорт
Арндт выиграл 8-й этап «Вуэльты»
Немец Никиас Арндт из Team Sunweb победил на 8-м этапе «Вуэльты».
Спорт-Экспресс 11:26
Армия и оружие
СМИ: индийские пилоты на МАКС-2019 испытали в воздухе истребитель МиГ-35
Летчики ВВС Индии совершили полеты на истребителе МиГ-35 во время авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, а также получили возможность познакомиться с новейшим истребителем Су-57Э.
ТАСС 14:30
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 13:25
Футбол
«Ахмат» ушел от поражения в матче с «Тамбовом»
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура чемпионата России.
Soccer.ru 13:52