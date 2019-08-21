Футбол

Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьерыГазета.Ru вчера в 22:40

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 18 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев, не игравший на профессиональном уровне с 2018 года, рассказал о планах возобновить карьеру, сообщает Sports.ru.
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Дмитрий Сычев
Я с футболом не попрощался. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры.
— Дмитрий Сычев, российский футболистРоссийская газета 01:27

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Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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