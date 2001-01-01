Футбол
Дмитрий Сычев: «Сборная России умеет готовиться к турнирам»Матч ТВ 07:26
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев уверен, что национальная команда сумеет выйти на чемпионат Европы 2020 года. Ранее Сычев в составе команды «Звезды России» принял участие в матче против звезд европейского футбола в Санкт-Петербурге, приуроченному к предстоящему Евро-2020.
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