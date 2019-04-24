Экономика

Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия СергееваLenta.ru 07:07

Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании. В настоящее время обязанности руководителя холдинга временно исполняет Сергей Королев.
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В ОЗК пришли из Минсельхоза

Коммерсантъ11:55

У Объединенной зерновой компании – появится новый директор

Московский Комсомолец08:31

Дмитрий Сергеев возглавит Объединенную зерновую компанию

Соловей.инфо06:54

Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

Lenta.ru07:07

«Объединенную зерновую компанию» возглавит соратник Дмитрия Патрушева

Газета.Ru06:39

Новым главой ОЗК станет замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев

ПРАЙМ06:16

Объединенную зерновую компанию возглавит замминистра сельского хозяйства Дмитрий Сергеев

BFM.ru06:01
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«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
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В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис».
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О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
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Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»

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Зенит — Динамо 2:0

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
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В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

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Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
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Происшествия

CNN: боевики готовили вторую серию атак на Шри-Ланке

Террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) планировала осуществить вторую серию нападений на Шри-Ланке.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
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Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество

Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными

С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
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Видеоигры не вредят социальному развитию детей

Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
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Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04
Экономика

Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами

Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
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Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы

На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18
Общество

В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
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Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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Футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов за договорные матчи

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение отстранить семерых игроков за участие в договорных матчах.
Обновлено в 11:51
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

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Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
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