Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя TwitterАктуальные Новости 07:16
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
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Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 17:06
Политика
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима.
Обновлено в 18:15
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Ученые из МФТИ и ИБХ РАН на примере одной наследственной генетической мутации раскрыли общие изначальные молекулярные механизмы, которые могут приводить как к преждевременным формам болезни Альцгеймера, так и к связанным с возрастом изменениям в организме человека.
Обновлено 16 августа в 21:20
Экономика
Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином
Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Площадь природного пожара на Канарах достигла 10 тысяч гектаров
Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 10 тысяч гектаров, сообщает службы спасения Канарских островов Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 6 тысяч гектаров.
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Авто
Новый кроссовер Brilliance V3 вышел в продажу в России
Компания Brilliance вывела на российский авторынок новый компактный кроссовер V3.
Обновлено в 01:54
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Политика
WSJ: прокуроры США готовят расследование против крупных технологических компаний
В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 18:09
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41