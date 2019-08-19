Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя TwitterАктуальные Новости 07:16
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипера
Московский ЦСКА включил 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Овечкин спел «Крошку мою» на дне рождения сына
В гости к Овечкиным пришли родственники Настасьи: отец Кирилл Шубский, сестры Анна и Мария Нахапетовы с детьми.
Обновлено в 09:49
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Обновлено в 08:45
Кино
«Ночь кино» откроется фильмом Александра Золотухина «Мальчик русский»
«Ночь кино» откроет дебютная лента Александра Золотухина «Мальчик русский». Акция пройдет 24 августа в киноцентре «Октябрь».
Обновлено в 11:59
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать майонез
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза.
Обновлено в 01:47
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В Южной Корее объявили бойкот японской продукции
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
Обновлено в 05:49
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14