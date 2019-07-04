Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»Российская газета вчера в 13:11

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи". Нынешним летом слухи отправляли Полоза в "Ростов", с которым он проводил сбор в Австрии. При этом права на игрока принадлежали "Зениту" из Санкт-Петербурга.
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Полоз стал игроком «Сочи»

Советский спортвчера в 12:28

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Sport24.ruвчера в 12:06

«Зенит» объявил о переходе Полоза в «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 12:05

Полоз продолжит карьеру в «Сочи»

Матч ТВвчера в 12:13

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Sports.ruвчера в 12:11

«Сочи» объявил о переходе Полоза

Чемпионатвчера в 12:07

Футболист Полоз подписал контракт с «Сочи»

ТАССвчера в 12:16
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