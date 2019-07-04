Футбол
Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»Российская газета вчера в 13:11
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи". Нынешним летом слухи отправляли Полоза в "Ростов", с которым он проводил сбор в Австрии. При этом права на игрока принадлежали "Зениту" из Санкт-Петербурга.
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Авто
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:49
Политика
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Происшествия
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Помощник премьер-министра стал министром в Чувашии
До назначения на должность министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии работал помощником председателя Кабинета министров республики, в разные годы трудился заместителем министра финансов Чувашии, в структурах Сбербанка России и Внешэкономбанка.
Обновлено в 04:07
Интернет
Российские эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Самое популярное решение для погружения в даркнет, TOR, не гарантирует полную анонимность.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Обновлено в 03:35
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
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Обновлено в 00:22
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 19:41
Футбол
«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»
«Торпедо» объявило о переходе защитника «Ахмата» Павла Калошина.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области
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Обновлено в 04:27
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
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Политика
Путин рассказал о наставлении от папы Римского
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Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49