Футбол
Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»Российская газета вчера в 13:11
Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи". Нынешним летом слухи отправляли Полоза в "Ростов", с которым он проводил сбор в Австрии. При этом права на игрока принадлежали "Зениту" из Санкт-Петербурга.
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Общество
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
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Авто
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Обновлено вчера в 13:54
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
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Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Происшествия
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Происшествия
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Энергетика
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Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 19:23
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Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 12:51
Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
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Авто
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В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека
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В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
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