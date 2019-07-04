Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи". Нынешним летом слухи отправляли Полоза в "Ростов", с которым он проводил сбор в Австрии. При этом права на игрока принадлежали "Зениту" из Санкт-Петербурга.

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Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

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