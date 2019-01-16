«АиФ» публикует вторую часть большого интервью пресс-секретаря президента России — о высказываниях чиновников и своей «жизни после президентства Путина». Эксклюзивное интервью с Дмитрием Песковым оказалось настолько большим, что редакция АиФ.ru для удобства прочтения разделила его на две части.

с чего всё началось

С одной стороны, у нас есть люди, которые, может быть, многое делают для страны, но при этом совершенно не умеют выражать свои мысли. С другой, в обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам. Порой неудачная, неловкая фраза может привести к травле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты».

Песков рассказал об отношении к профессии чиновника

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