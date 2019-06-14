Экономика
Дмитрий Патрушев назначен куратором АдыгеиМайкопский городской портал 8772.ru 04:20
Республика Адыгея вошла в десятку отстающих регионов России, обладающих слабой экономикой и нуждающихся в помощи, развитие которых возьмут на контроль кураторы из числа федеральных министров. Адыгею будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ.
— Мурат Кумпилов, российский политикКоммерсантъ Краснодар 08:54
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Дмитрий Медведев назначил главу минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева куратором Адыгеи
Коммерсантъ Краснодар08:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
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