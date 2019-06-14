Экономика

Дмитрий Патрушев назначен куратором АдыгеиМайкопский городской портал 8772.ru 04:20

Республика Адыгея вошла в десятку отстающих регионов России, обладающих слабой экономикой и нуждающихся в помощи, развитие которых возьмут на контроль кураторы из числа федеральных министров. Адыгею будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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Мурат Кумпилов
Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны. Институт кураторства создаст равные условия для здорового соперничества.
— Мурат Кумпилов, российский политикИнтерфакс - Россия 09:19

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Глава Адыгеи прокомментировал назначение Патрушева куратором республики

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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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Адыгея
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе, входит в состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица - город Майкоп.
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