Экономика
Дмитрий Патрушев назначен куратором АдыгеиМайкопский городской портал 8772.ru 04:20
Республика Адыгея вошла в десятку отстающих регионов России, обладающих слабой экономикой и нуждающихся в помощи, развитие которых возьмут на контроль кураторы из числа федеральных министров. Адыгею будет курировать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны. Институт кураторства создаст равные условия для здорового соперничества.
— Мурат Кумпилов, российский политикИнтерфакс - Россия 09:19
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
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